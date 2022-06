Luís Magalhães: depois das críticas duras, a saída confirmada pelo Sporting

Treinador da equipa de basquetebol dos leões já tinha anunciado que se ia afastar da modalidade.

O Sporting oficializou esta quinta-feira a saída de Luís Magalhães do comando técnico da equipa de basquetebol. Este não é mais do que o confirmar de um cenário adiantado pelo treinador após a eliminação da equipa nas meias-finais do campeonato, frente ao FC Porto.

Na altura, Luís Magalhães foi muito duro para com a federação. "Hoje, também saio do Sporting e do basquetebol. Estou cansado. Há mais coisas a fazer na vida. Não me revejo neste tipo de coisas. Não quero estar metido nisto, prefiro afastar-me. Agradeço aos jogadores, ao staff do Sporting. Era por ter vindo por uma época e fiquei três", afirmou então, igualmente com palavras forte na direção do FC Porto.

"O FC Porto não ganha há muito tempo e o que fez esta época é vergonhoso. Fica com uma grande dívida para com o basquetebol, tal como a federação", apontou.