Luís Magalhães critica Norberto Alves e conclui: "Mais uma arbitragem vergonhosa"

Ex-treinador do Sporting critica declarações do técnico do Benfica após o dérbi de quarta-feira

Luís Magalhães não ficou agradado com as declarações de Norberto Alves, treinador do Benfica, após o dérbi lisboeta de quarta-feira na Liga Betclic. "Inacreditável!!!", começou por referir o ex-técnico do Sporting.

"Com uma super equipa, com jogadores portugueses de qualidade, que nem jogam... arranja novamente desculpas para a derrota", prosseguindo, detendo-se sobre o que Alves disse após o jogo, queixando-se do calendário de jogos.

"Nunca há mérito dos vencedores... No jogo de ontem, mais uma arbitragem vergonhosa de tanto tendenciosa que foi para o Benfica. Como costumo dizer, foi contra tudo e todos. Deus foi justo!!!", concluiu Luís Magalhães.

