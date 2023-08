Litos Cardoso rescinde com Vitória de Guimarães e reforça Sporting

Base, que está ao serviço da Seleção Nacional, reencontra o técnico Pedro Nuno, com quem trabalhou no Illiabum

Carlos Cardoso (25 anos e 1,84 metros), mais conhecido como "Litos", vai integrar o plantel do Sporting para a nova temporada, conforme O JOGO apurou. Em Alvalade, o base reencontra o técnico Pedro Nuno, com quem trabalhou em 2017/18, no Illiabum, conquistando a Taça de Portugal.

Há cinco temporadas no Vitória de Guimarães, o jovem tinha contrato para 2023/24, mas os minhotos libertaram o jogador "depois terem sido satisfeitas as contrapartidas constantes na cláusula de rescisão", segundo comunicado.

Formado no Vasco da Gama e lançado na Liga com apenas 16 anos, Litos encontra-se ao serviço da Seleção Nacional, fazendo a primeira internacionalização A contra a Costa do Marfim, a 27 de julho, no Torneio Internacional Coração de Viana. "Era um objetivo que tinha desde criança", afirmou na altura.