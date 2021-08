Parceria válida por três temporadas.

A casa de apostas Betclic e a Federação Portuguesa de Basquetebol assinaram um protocolo de parceria válido para os próximos três anos.

Assim, a Liga Portuguesa de Basquetebol passa a denominar-se Liga Betclic.

As duas entidades anunciaram esta quinta-feira o novo nome no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões.

A assinatura do protocolo coincidiu com sorteio do calendário desportivo que irá decorrer ao longo de toda a próxima época.