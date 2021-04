Liga não vai mudar formato, apesar da contestação de alguns clubes

Quatro descidas mantêm-se, para o regresso de um campeonato a 12. Época decorre como previsto e acabará em junho.

Apesar da contestação de alguns clubes nas últimas semanas, sugerindo a continuidade de 14 equipas para a próxima época, a Liga Placard não vai sofrer nenhum recuo no modelo competitivo, mantendo as quatro descidas no final da temporada, para regressar ao tradicional campeonato a 12.

"Os regulamentos estão definidos e escritos desde o início da época", esclareceu a O JOGO o diretor de competições da Federação Portuguesa de Basquetebol, Pinto Alberto, lembrando que nem sequer foi necessário recorrer a cenários alternativos estipulados para o caso de a pandemia obrigar a alguma paragem forçada - como medida extrema, a fase regular poderia dar campeão se tivessem sido disputados 75% dos jogos.

Neste momento falta apenas cumprir-se uma jornada da fase regular, no dia 17, não existindo partidas em atraso. Tirando algumas posições definitivas de equipas, todas as contas estão fechadas, quanto às presenças no play-off (Sporting, FC Porto, Benfica, Imortal, Oliveirense, Lusitânia, Vitória de Guimarães e CAB Madeira), play-out (Ovarense, Académica, Galitos do Barreiro e Esgueira) e descidas diretas (Barreirense e Maia Basket).

Na temporada transata, deu-se um alargamento a 14 clubes para possibilitar a entrada do Sporting, regulamentando-se que, na época seguinte, se voltaria aos 12, o que não foi concretizado por a Liga Placard não ter chegado ao fim. A federação fez valer as subidas/descidas que já estavam matematicamente garantidas, mantendo um formato que seria exclusivo de 2019/20 e que, confirma-se, não se prolongará para 2021/22.