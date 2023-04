Liga deixa de ter segunda fase em 2023/24 e "Hugo dos Santos" adota formato a fazer lembrar futebol

Benfica e FC Porto, além do Sporting, foram críticos do calendário esta temporada

Campeonato volta a ter só 22 jornadas antes do play-off (como até 2014/15), que alternam com as rondas da fase de grupos da nova Taça Hugo dos Santos.

A Federação Portuguesa de Basquetebol comunicou esta segunda-feira alterações do sistema competitivo da Liga Betclic, deixando de existir segunda fase em 2023/24.

Esta etapa, que antecedia o play-off e representava um acréscimo de 10 jornadas para as equipas, foi alvo de muitas críticas ao longo da temporada, em especial da parte de Benfica, FC Porto e Sporting, que estiveram envolvidos nas competições europeias e tiveram um calendário denso.

Assim, o campeonato da próxima temporada vai ser composto por fase regular de 22 jornadas (12 equipas, todos contra todos) e play-off (oito primeiros), como aconteceu até 2014/15.

Para compensar esta atualização, a FPB decidiu mexer no formato da Taça Hugo dos Santos, que deixa de ser apenas um ponto alto com as quatro melhores equipas da primeira volta da Liga.

No novo modelo da "Hugo dos Santos", os clubes são divididos em duas séries consoante os resultados desta época (A com 1.º, 4.º, 5.º, 8.º, 9º da Liga e 2.º da Proliga; B com 2.º, 3.º, 6.º, 7.º e 10.º da Liga e 1.º da Proliga), defrontando-se entre si a uma volta (cinco jogos por equipa).

Os três primeiros de cada grupo avançam para uma fase final concentrada, tendo o vencedor de cada série acesso direto à meia-final. Segundos e terceiros passam por uma primeira eliminatória desta fase final, a disputar-se entre o fim da fase regular e o início do play-off.

A Federação fez ainda saber que as datas de início e fim da Liga não vão sofrer alterações e os jogos da fase de grupos da Taça Hugo dos Santos vão realizar-se de forma intercalada com os da fase regular do campeonato.