Liga de basquetebol: FC Porto vence Sporting em Lisboa

Em desvantagem no confronto direto, os leões caem para terceiro e veem-se num cenário inédito desde que voltaram à modalidade

O FC Porto venceu fora o Sporting por 66-76, na terceira jornada da segunda fase, subindo ao segundo posto do Grupo A da Liga Betclic (44 pontos).

Em desvantagem no confronto direto, os leões caem para terceiro e veem-se num cenário inédito desde que voltaram à modalidade: levam três derrotas seguidas para o campeonato.

Os dois conjuntos, que vinham de derrotas averbadas na ronda anterior - o FC Porto perdeu com o Benfica (63-79) e o Sporting com a Oliveirense (66-69) -, somam agora 44 pontos, contra 47 dos encarnados, que lideram com 47.

Apesar de derrotado, Mike Fofana, com 21 pontos, foi o melhor marcador do encontro, enquanto Charlon Kloof liderou os portistas, com 15.

O FC Porto entrou mais forte no jogo, a aproveitar bem as lacunas do Sporting, nomeadamente nas saídas em transição e no ressalto, e, com boa eficácia nos triplos, colocou-se rapidamente com uma vantagem de oito pontos (8-16).

Uma ponta final mais tremida no final do primeiro quarto fez, porém, o Sporting aproximar-se e chegar a fim dos 10 minutos a perder apenas por dois pontos (18-20).

Os triplos foram o calcanhar de Aquiles dos comandados de Luís Magalhães. Tentaram muitas vezes, e sem sucesso. A título de exemplo, ao intervalo apenas tinham convertido duas das 17 tentativas.

Contudo, os campeões nacionais souberam emendar a mão, jogar no erro do adversário, e chegaram ao intervalo a vencer por 36-35, com os últimos três pontos a serem obtidos por intermédio de Diogo Ventura, na sequência de lançamentos livres.

A remontada deu-se logo de seguida, com um parcial de 22-14. O FC Porto chegou ao final do terceiro quarto na condição de vencedor (50-57), beneficiando de uma melhor eficácia nos lançamentos de dois pontos.

Mais cauteloso, o Sporting cerrou fileiras, procurando não cometer erros, mas errou. Quando estava a escassos três pontos do adversário, voltou a falhar nas transições e isso permitiu comandados de Moncho López ganhar uma almofada de oito pontos de vantagem (61-69) a dois minutos do fim, que depois geriu.

Leia também Cristiano Ronaldo "Convite de Cristiano Ronaldo? É como se lhe devêssemos um favor..." Jacob Harding, adepto autista a quem Cristiano Ronaldo atirou o telemóvel ao chão após a derrota do Manchester United frente ao Everton, continua sem querer ver o craque português.

Jogo no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Sporting - FC Porto, 66-76.

Ao intervalo: 36-35.

Sob a arbitragem de Sérgio Silva, José Gouveia e Pedro Lourenço as equipas alinharam e marcaram:

- Sporting (66): Justin Tuoyo (2), Mike Fofana (21), Diogo Ventura (10), João Fernandes (7) e Micah Downs (6). Jogaram ainda Miguel Maria Cardoso (4), Shakir Smith (2), António Monteiro (3), Daniel Relvão (2), Diogo Araújo (7) e Joshua Patton (2).

Treinador: Luís Magalhães.

- FC Porto (76): Rashard Odomes (14), Bradley Tinsley (7), Jonathan Arledge (10), Michael Morrison (3) e Charlon Kloof (15). Jogaram ainda Vladyslav Voytoso (6), Francisco Amarante (4), Miguel Queiroz (4), João Soares (13) e Miguel Correia.

Treinador: Moncho López.

Marcha do marcador: 18-20 (10 minutos), 36-35 (intervalo), 50-57 (30 minutos) e 66-76 (resultado final).