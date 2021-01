Lebron não gostou de festejo e respondeu dentro e fora de campo: "Tem sorte..."

Estrela dos Lakers brilhou frente aos Cavaliers, principalmente no último quarto.

Lebron James foi autor de 46 pontos, oito ressaltos, seis assistências, dois roubos de bola e dois bloqueios no triunfo (115-108) dos LA Lakers em Cleveland, frente aos Cavaliers. Mas o destaque vai mesmo para o último quarto, no qual fez mais pontos do que os adversários juntos: 21 contra 19. E há um motivo para uma espécie de motivação extra.

Pois bem, foi na última jogada do terceiro período que a estrela da NBA falhou um lançamento de meia distância, tendo uma das pessoas na bancada celebrado de forma bastante efusiva... algo que Lebron não gostou, tendo no momento olhado diretamente para ela durante alguns segundos. E a resposta veio então no último período e já no fim do jogo, quando explicou o sucedido.

"Ele faz parte da direção dos Cavs. Estava verdadeiramente entusiasmado por me ver a falhar aquele lançamento. Demasiado para o meu gosto. Naturalmente, ele tinha de mostrar a quem pertencia e deixou isso bem claro, mas ainda faltava um quarto [um período] e o último quarto é o meu favorito", começou por contar.

"Não me disse nada. Como já disse, ele simplesmente foi muito explícito ao comemorar o meu falhanço. Há um milhão de câmaras nos pavilhões. Só precisam de encontrar o vídeo e vão ver o quão empolgado ficou quando falhei. O bom para ele é que tem sorte que eu só venho uma vez por ano a Cleveland", concluiu.

O falhanço na última jogada do terceiro quarto, o olhar e a resposta no último período: