LeBron James supera marca de Karl Malone: "É uma honra para mim"

Redação com Lusa

Tornou-se no sábado o segundo melhor marcador de sempre na fase regular da NBA.

LeBron James tornou-se no sábado o segundo melhor marcador de sempre na fase regular da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao superar Karl Malone, na derrota dos Los Angeles Lakers no terreno dos Washington Wizards (127-119).

Com 38 pontos e 10 ressaltos, na Capital One Arena, em Washington, LeBron James soma 36.947 pontos em jogos da fase regular da NBA, à frente de Karl Malone (36.928) e atrás do recordista Kareem Abdul-Jabbar (38.387).

"É uma honra para mim, para os meus amigos e para a minha família, viver esses momentos, e para todas as pessoas que partilham esta minha aventura", afirmou LeBron James, assumindo-se feliz por partilhar esta hierarquia com "alguns dos maiores jogadores de basquetebol", que viu jogar e o inspiraram.

No entanto, depois de terem tido 16 pontos de vantagem, os Lakers foram derrotados pelos Wizards, que somavam seis derrotas seguidas e empreenderam uma recuperação selada no quarto e último período (34-20).