LeBron James revela: "Quero estar no campo com o meu filho"

O astro dos Los Angeles Lakers quer jogar na NBA com o filho antes de se reformar.

LeBron James, estrela dos Los Angeles Lakers, concedeu este sábado uma entrevista à ESPN, na qual revelou que tem o objetivo de jogar na NBA com o seu filho Bronny antes de se reformar.

"Eu preciso de entrar em campo com o meu filho, quero estar no campo com Bronny. Seja na mesma equipa ou num jogo contra ele. Não estou a falar de um duelo individual, mas adoraria fazer algo como Ken Griffey Sr. e Jr. fizeram. Isso seria ideal, sem dúvida", atirou.

"Eu perguntei-lhe quais eram as suas aspirações e ele diz que quer jogar na NBA. Se o quer fazer, terá de trabalhar para isso. Eu já estou aqui à espera dele. Já lhe disse que tem um longo caminho pela frente até me apanhar", completou, entre risos, o astro norte-americano.

James fez referência a um jogo histórico na Major League Baseball, em 1990, em que Griffey Sr, aos 40 anos, defrontou o seu filho Griffey Jr, de 20 anos. Quanto a Bronny James, tem atualmente 18 anos, sendo estimado que só venha a estrear-se na NBA na época 2024/25, altura em que LeBron terá 40 anos.