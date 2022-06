LeBron James é o primeiro basquetebolista no ativo a tornar-se bilionário

Jogador dos LA Lakers atingiu os mil milhões de dólares estando no ativo e Michael Jordan só o conseguiu aos 51 anos. Embora fora dos play-offs da NBA, James ganhou 112 milhões de euros no último ano e entrou numa lista rara: os atletas bilionários são Ronaldo, Messi, Tiger Woods, Federer e Mayweather.

Cristiano Ronaldo foi o primeiro jogador bilionário do futebol, com a Forbes a considerar que em outubro do ano passado superou os mil milhões de dólares em ganhos - antes de impostos -, LeBron James transformou-se agora no pioneiro do basquetebol, já que Michael Jordan, o mais rico da história da NBA, só atingiu esse total em 2014, quando tinha 51 anos, e graças aos investimentos pós-carreira nos Charlotte Hornets.

A lista dos que superaram os mil milhões estando no ativo é reduzida, pois apenas conta mais Tiger Woods, Roger Federer, Floyd Mayweather e Lionel Messi, estando para breve a entrada de Conor McGregor. O primeiro de todos foi Michael Schumacher, em 2005.

LeBron James, quatro vezes campeão da NBA, duas campeão olímpico e 18 All-star, falhou este ano os play-offs pela quarta vez em 19 épocas, mas isso não lhe afetou os rendimentos. O líder dos Lakers faturou até hoje 360 milhões de euros em salários, enquanto nos negócios e publicidade já atingiu quase 840 milhões. Os patrocínios de Nike, AT&T, Pepsi e Walmart fazem dele o segundo mais bem pago do mundo nos direitos de imagem, só superado por Roger Federer. Mas o segredo dos mil milhões de dólares - "biliões" para os americanos - está nos negócios.

O jogador dos Lakers é proprietário da Spring Hill Company, que vale 280 milhões de euros e se reparte numa agência de marketing, uma de representação de atletas e uma produtora, que no ano passado entrou na realização do novo "Space Jam" e num documentário sobre Naomi Osaka. Possui ainda uma participação no Fenway Group (caixa), casas no valor de 75 milhões, 10% da cadeia Blaze Pizza e uma série de investimentos que podem totalizar perto de outros 500 milhões, como a empresa de nutrição desportiva que reparte com Arnold Schwarzenegger.

É proprietário de 2% do Liverpool

LeBron James tem um investimento calculado em 85 milhões de euros no Fenway Sports Group, o que representa uma participação de 1% nos atuais proprietários de Liverpool, Boston Red Sox (basebol) e Pittsburgh Penguins (hóquei no gelo), mas a sua ligação aos "reds" vai mais longe: em 2011 comprou 2% do clube, por 5,5 milhões de euros, que atualmente valem... 43 milhões!