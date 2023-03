LeBron James criticado: "O meu filho é melhor do que alguns jogadores..."

Estrela dos LA Lakers não ficou impressionada com os jogos da NBA que decorreram na madrugada desta terça-feira, considerando que o seu filho Bronny é melhor do que alguns dos jogadores que viu a jogar.

LeBron James, estrela dos Los Angeles Lakers, foi alvo de muitas críticas nas redes sociais após ter considerado que o seu filho Bronny, de 18 anos, já é melhor do que alguns jogadores da NBA que viu a jogar na madrugada desta terça-feira.

"Fogo, Bronny é definitivamente melhor do que alguns destes gatos (jogadores) que tenho visto hoje. Esta m**** de pesos leves é hilariante", escreveu, na conta pessoal de Twitter.

A publicação foi rapidamente inundada de comentários negativos na direção do extremo norte-americano, com muitos internautas a considerarem que LeBron está a fazer pressão para que o filho seja selecionado no próximo draft da NBA, acusando-o ainda de falta de respeito pelos colegas de profissão.