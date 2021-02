LeBron James contra o All Star: "Se for selecionado, estarei fisicamente e não mentalmente"

Estrela dos LA Lakers não quer jogar o Jogo das Estrelas e explica porquê

O All Star de 2021 está agendado para o dia 7 de março, em Atlanta, mas LeBron James (LA Lakers) está contra a realização do evento e explicou porquê.

"Tenho zero energia e zero motivação para jogar um Jogos das Estrelas esta época. Nem sequer entendo porque o vamos fazer, mas se esse é acordo entre o sindicato dos jogadores e a Liga... Como não controlo as coisas, se for selecionado, estarei nesse jogo. Estarei fisicamente, não mentalmente", afirmou o jogador.

"Tivemos uma pré-época muito curta e disseram-nos que este ano não havia All Star, o que nos daria um pequeno descanso de cinco dias, de 5 a 10 de março. Era uma oportunidade para carregar baterias para a segunda metade da temporada. E de repente surgem com o All Star, é uma bofetada na cara", acrescentou, realçando: "Estamos no meio de uma pandemia e temos de lidar com tudo o que se está a passar. Vamos levar os jogadores todos a uma cidade que está aberta. Não estou muito contente com isso."

Para o Jogo das Estrelas, LeBron James é o segundo mais votado, atrás de Kevin Durant.