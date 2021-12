Lebron falhou jogo dos Lakers: "Queremos que volte, mas a saúde é o mais importante"

Anthony Davis falou sobre a ausência de Lebron James no jogo entre LA Lakers e San Antonio Spurs, devido à covid-19.

Lebron James falhou na madrugada desta quarta-feira o triunfo dos Lakers frente a San Antonio, por 117-92. Apesar de a equipa de Los Angeles não ter anunciado oficialmente o motivo, dizendo apenas na manhã de terça-feira que o basquetebolista entrou nos protocolos de saúde e segurança relacionados com a covid-19, a verdade é que Lebron parece mesmo estar infetado com o novo coronavirus.

Pelo menos é que o se pode deduzir das palavras de Anthony Davis. "Disse-me que se encontra bem, assintomático, o que é bom sinal. Queremos que volte, mas a saúde é o mais importante, é mais importante do que o basquetebol", começou por dizer.

"[Lebron James] Tem uma família e todos queremos assegurar-nos que ficam bem, independentemente do que acontecer", concluiu. De acordo com o site "TMZ", a estrela dos Lakers terá testado positivo num primeiro teste, negativo no segundo e voltado a testar positivo no terceiro, sendo isolado no imediato.