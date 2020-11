LeBron e Michael Jordan: a influência de dois astros do desporto nas eleições

LeBron James tem apelado de forma ativa ao voto em Joe Biden nas eleições norte-americanas. Michael Jordan apoia financeiramente o movimento antirracismo.

Será na madrugada desta quarta-feira, em Portugal continental, que serão conhecidos os resultados das eleições presidenciais dos Estados Unidos, com Donald Trump, atual presidente, e Joe Biden como candidatos.

Eleições que, este ano, mais do que nunca, contaram com apelos ativa e com grande influência de figuras do desporto norte-americano, com nomes "estratosféricos" como LeBron James e Michael Jordan à cabeça.

"Por causa de tudo o que tem acontecido, as pessoas estão finalmente a dar-nos ouvidos. Sentimos que estamos a começar a pôr um pé na porta", disse LeBron James ao New York Times, em junho último, em relação ao movimento Black Lives Matter. O basquetebolista dos LA Lakers tem sido um crítico veemente de Trump e até já houve trocas de argumentos entre ambos.

Quem também tem sido uma voz muito ativa pelas causas sociais - mais, até, do que o habitual - e, por consequência, nas eleições, é Michael Jordan. A antiga estrela da NBA, considerado por muitos o melhor basquetebolista de sempre, atribuiu cheques de 2,5 milhões de dólares para combater a supressão dos eleitores negros, numa ação integrada na contribuição de 100 milhões de dólares para a ajuda ao movimento "Black Lives Matter".

"Percebemos que uma das principais formas de mudar o racismo sistémico é nas urnas. Sabemos que vai demorar o seu tempo para conseguirmos a mudança que queremos ver, mas estamos a trabalhar rapidamente para que a comunidade negra veja a sua voz a ser ouvida", disse Michael Jordan, em julho, através de comunicado.

Recorde-se que, enquanto LeBron James ajudava os Los Angeles Lakers a vencerem o campeonato da NBA, orquestrou também, juntamente com um grupo de atletas e artistas, a criação da organização "More Than a Vote" ["Mais do que um Voto"], com o objetivo de informar, proteger e apelar ao voto junto das comunidades afro-americanas.