Lebron agradece apoio depois da paragem cardíaca do filho: "Estamos todos bem"

Lenda da NBA apanhou um valente susto, na última segunda-feira, quando um dos seus três filhos sofreu uma paragem cardíaca durante um treino

Lebron James recorreu às redes sociais para agradecer o apoio que recebeu na sequência do susto da última segunda-feira, quando um dos seus três filhos, Bronny James, sofreu uma paragem cardíaca durante um treino.

"Quero agradecer às inúmeras pessoas que enviaram amor e orações à minha família. Sentimos a vossa presença e estou muito grato. Estamos todos bem. Temos a nossa família reunida, segura e saudável, e sentimos o vosso amor. Teremos mais para dizer quando estivermos prontos, mas queria dizer a todos o quanto o vosso apoio significou para todos nós!", escreveu a lenda da modalidade.

Bronny James, um dos três filhos de Lebron James, é basquetebolista, como o pai, e atua no USC Trojans, equipa universitária dos Estados Unidos.