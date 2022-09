Las Vegas Aces conquistam título da WNBA pela primeira vez

Redação com Lusa

As Las Vegas Aces, comandadas por Becky Hammon, conquistaram, este domingo, o seu primeiro título de campeãs da Liga norte-americana feminina de basquetebol (WNBA), ao vencerem fora as Connecticut Sun por 78-71, no quarto jogo da final.

Depois de três triunfos caseiros, das Aces nos primeiros dois jogos, por 67-64 e 85-71, e das Sun no terceiro, por 105-76, a base Chelsea Gray foi a grande responsável pelo primeiro triunfo forasteiro, ao fechar o jogo com 20 pontos, seis assistências e cinco ressaltos, em 36.50 minutos.

Gray, que acertou nove de 13 "tiros" de campo, fechou a final com média 18 pontos e foi eleita a "Jogadora Mais Valiosa" (MVP).

A suplente Riquna Williams juntou 17 pontos, Kelsey Plum somou 15, Jackie Young contabilizou 13 pontos, oito assistências e cinco ressalto e A"já Wilson, a MVP da fase regular, selou um "duplo duplo", com 11 pontos e 14 ressaltos.

"Somos campeãs, somos campeãs, somos campeãs", gritou Wilson após terminado o encontro e selado o título das Aces, o primeiro de uma equipa de Las Vegas nos desportos profissionais dos Estados Unidos.

Na formação da casa, destaque para o segundo "triplo duplo" consecutivo de Alyssa Thomas, que somou 11 pontos, 11 assistências e 10 ressaltos, e ainda para os 17 pontos e seis ressaltos de Courtney Williams.