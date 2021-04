LaMarcus Aldridge: "O que senti no meu coração foi das experiências mais assustadoras que vivi"

LaMarcus Aldridge anunciou esta quinta-feira que colocava um ponto final na carreira, aos 35 anos e ao fim de 15 épocas na NBA, devido a um problema cardíaco. O extremo-poste conta o susto que apanhou e agradece às três equipas que representou na liga norte-americana.

A carta na íntegra

"Hoje escrevo esta carta de coração pesado.

No meu último jogo, lidei com um batimento cardíaco irregular enquanto jogava. Mais tarde, nessa noite, o meu ritmo ficou ainda pior, o que me preocupou ainda mais.

Na manhã seguinte, disse à equipa o que se passava e eles foram incríveis a levarem-me ao hospital e a fazer exames.

Ainda que esteja melhor agora, o que senti no meu coração naquela noite foi das experiências mais assustadoras que vivi.

Com isto dito, tomei a difícil decisão de me retirar da NBA. Durante 15 anos, coloquei o basquetebol à frente e agora tempo de pôr em primeiro a minha saúde e a minha família.

Estou agradecido por tudo o que este jogo me deu: grandes memórias, incluindo altos e baixos, e as amizades que fiz e manterei para sempre. Agradeço a Portland por ter escolhido no Draft um magro miúdo do Texas e ter-lhe dado uma chance. A cidade de Portland deu-me anos inesquecíveis. Vão ficar sempre no meu coração. Quero agradecer aos Spurs por me deixarem entrar na família e me proporcionarem cinco anos felizes. Por último, mas não menos importante, quero agradecer a Brooklyn. Vocês quiseram-me por mim. Num jogo que está a mudar tanto, vocês pediram-me para vir e simplesmente fazer o que faço, o que é bom de ouvir. Lamento que não tenha durado muito, mas diverti-me mesmo a fazer parte desde grupo especial.

Nunca sabemos quando algo vai chegar ao fim, então certifiquem-se que aproveitam todos os dias. Posso verdadeiramente dizer que fiz isso.

LA"