Lakers: os mais velhos mas também talentosos

Os Lakers versão 2021/22 têm uma mistura de qualidade e experiência que pode ser explosiva: seis dos 12 jogadores mais velhos da NBA e também sete com várias presenças no All-Star Game

A eliminação na primeira ronda dos playoffs de 2020/21 às mãos dos futuros finalistas Phoenix Suns criou um trauma que a equipa com maior número de títulos na NBA, a par dos eternos rivais Boston Celtics, vai tentar ultrapassar através da aposta num plantel experiente para esta época.

Os Los Angeles Lakers, detentores de 17 campeonatos da melhor liga de basquetebol do mundo, pretendem esquecer uma temporada marcada por lesões das principais figuras e recuperar o cetro conquistado pela última vez em 2020 e entretanto perdido para os Milwaukee Bucks. Fizeram muitas contratações e a maioria com um denominador comum: a idade "avançada".

Entraram Russell Westbrook, Trevor Ariza, Wayne Ellington, Dwight Howard, Kent Bazemore, Malik Monk, Carmelo Anthony e Kendrick Nunn, mas foi a chegada de Rajon Rondo, já esta semana, que deu ao plantel a dimensão estatística que confirma a estratégia adotada: possuem seis dos 12 jogadores mais velhos da NBA. Udonis Haslem, dos Miami Heat, é o mais "rodado", com 41 anos, mas neste top-12 surgem em terceiro Carmelo Anthony (37), em quarto LeBron James (36), em quinto Marc Gasol (36), em décimo Trevor Ariza (36), o décimo primeiro é Dwight Howard (35) e o décimo segundo precisamente Rajon Rondo (35). E quatro destes são reforços!

LA Lakers apostaram na experiência para superar deceção da eliminação na primeira ronda dos últimos "playoffs", tendo formado um raro plantel

Sendo uma das equipas mais veteranas da história da NBA, há quem ponha em causa a capacidade física para a maratona de jogos que é este campeonato. Por outro lado, também há quem lembre que os Chicago Bulls campeões em 1998 só tinham, em média, 0,4 anos a menos do que os atuais Lakers.

Claro que a experiência por si só nunca poderia ser o fator decisivo para a formação de um plantel, tendo este a ver com a qualidade dos jogadores. E, numa modalidade em que a estatística é soberana, nada como uma olhadela a outros números para se perceber o respeitável currículo destes Lakers - de novo graças à contratação de Rondo, tornaram-se uma das poucas equipas da história a ter sete jogadores com várias presenças no All-Star Game (LeBron, Gasol, Rondo, Westbrook, Davis, Carmelo e Howard têm todos três ou mais presenças). Aliás, desde 1957, esta é apenas a segunda vez que tal acontece. A outra foi em 1987, quando Danny Ainge, Larry Bird, Artis Gilmore, Dennis Johnson, Kevin McHale, Robert Parish e John Paxson inscreveram nesse registo o nome dos... Boston Celtics.