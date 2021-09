Lakers batem recorde na NBA e para um patrocínio de... 6,35 centímetros

Empresa sul-coreana de alimentos Bibigo vai pagar pela publicidade exclusiva nas camisolas dos Los Angeles Lakers.

Um total de 100 milhões de dólares (86 milhões de euros), a distribuir durante as próximas cinco épocas, é quanto a empresa sul-coreana de alimentos Bibigo vai pagar pela publicidade exclusiva nas camisolas dos Los Angeles Lakers.

São cerca de 17 milhões de euros por época, um valor abaixo, por exemplo, dos 50 milhões anuais que a Emirates paga ao Real Madrid ou que a AIA disponibiliza ao Tottenham. Mas trata-se do acordo de patrocínio mais caro da história da NBA - no caso da franquia californiana é quase o dobro do que a Wish pagou - e supera o futebol tendo em conta o limite de espaço: são apenas 6,35 centímetros no ombro esquerdo frontal das camisolas douradas.

Os Lakers apresentarão o novo sponsor durante o jogo frente aos Brooklyn Nets, no dia 3 de outubro.