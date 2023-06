Kyrie Irving tenta recrutar LeBron James para Dallas

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Ideia do base é formar um super trio, também com Luka Doncic, mas, na prática, negócio é improvável

Com a época de Dallas e Lakers já terminada, Kyrie Irving terá iniciado contactos com LeBron James para que ambos se juntem na próxima época, ao serviço dos Mavs, segundo avançaram os "insiders" Shams Charania (The Athletic) e Chris Haynes (Bleacher Report).

A ideia do base é formar um "Big 3", ao lado de Luka Doncic, sendo conhecida a vontade do King reencontrar o antigo companheiro, que é agente livre este verão. Irving e LeBron coincidiram em Cleveland durante quatro anos (2014, 2015, 2016 e 2017), conquistando o anel da NBA em 2016.

"Não me posso sentar aqui e dizer que não estou desapontado pela incapacidade de agarrar esta talento", afirmou a estrela da equipa de LA, em fevereiro, depois de Irving deixar Brooklyn e acabar em Dallas.

No entanto, a possibilidade de se reunir o trio LeBron, Irving e Doncic é bastante difícil ao abrigo do atual contrato coletivo de trabalho da liga norte-americano, já que o espaço salarial ficaria muito limitado ao incluir três jogadores com contrato de nível máximo.

Além disso, o filho de LeBron, Bronny James, comprometeu-se recentemente com a Universidade Southern California, indicando que o futuro do clã passa por Los Angeles.

O melhor marcador da história da NBA já expressou a vontade em coincidir com o filho na liga norte-americana, o que faz com que uma eventual retirada no defeso também seja improvável.