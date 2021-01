Kobe Bryant: herança, tribunais e guerras familiares

Com a morte de Kobe Bryant, a mulher Vanessa viu-se mergulhada numa série de questões para resolver e em guerras com a mãe que acusou de extorsão

Depois de Kobe Bryant, 41 anos, e Gianna, sua filha de 13 anos, terem perdido a vida num acidente de helicóptero, o ano de 2020 trouxe polémicas familiares, envolvendo a viúva Vanessa Bryant, que desencadeou num processo de modificação do testamento de Black Mamba.

A primeira batalha legal de Vanessa Bryant deu-se contra a Express Helicopters & Island Express Holding Corp, empresa que detém a operadora de helicópteros pela qual Kobe Bryant viajou. Para ela, o piloto Ara Zobayan "foi negligente" e avançou com um pedido de indemnização "por danos financeiros e morais." Tudo isto, pouco depois de se ter confrontado com a profanação da campa do marido e da filha, resultando na detenção de um homem que retirou todas as flores e tentou escavar para chegar aos corpos.

Vanessa Bryant também denunciou os polícias que tiraram fotografias das pessoas que perderam a vida no acidente (no total eram nove), tendo o seu representante legal declarado que a viúva de Black Mamba "sofreu danos emocionais causados pela má conduta das autoridades, estando ainda preocupada com cópias que possam vir a ser públicas e com medo que ela e suas filhas possam vir a encontrá-las na internet."

Quanto à herança, avaliada em 550 milhões de dólares (452 milhões de euros), Vanessa Bryant pediu a modificação do testamento feito por Kobe em 2003 e que protegia as filhas. A viúva quis integrar Capri, a filha mais nova do casal que tinha nascido em junho de 2019.

Durante este processo, surgiu a polémica segundo a qual Vanessa teria expulsado a mãe de casa, após a morte de Kobe. Sofia Urbieta acusou a filha de abandono e exigiu uma compensação financeira pelos anos em que alega ter trabalhado como assistente e babysitter. Vanessa reagiu, afirmando: "A minha mãe está sempre a encontrar formas de nos extorquir."