Kings batem Clippers no segundo jogo com maior pontuação da história da NBA

Fotografia: Getty Images via AFP

Redação com Lusa

Nos 76 anos de história, foi também apenas a segunda vez que duas equipas chegaram pelo menos aos 170 pontos, com os Kings a assumirem o terceiro lugar de maior pontuação num jogo, com 176, e os Clippers o quarto, com 175.

Os Sacramento Kings venceram na sexta-feira no reduto dos Los Angeles Clippers por 176-175, após dois prolongamentos, no segundo encontro com a mais alta pontuação da história da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Em Los Angeles, Kings e Clippers combinaram para 351 pontos, registo apenas batido pelos 370 no triunfo dos Detroit Pistons face aos Denver Nuggets por 186-184, após três prolongamentos, em 13 de dezembro de 1983, há quase quatro décadas.

Nos 76 anos de história da NBA, foi também apenas a segunda vez que duas equipas chegaram pelo menos aos 170 pontos, com os Kings a assumirem o terceiro lugar de maior pontuação num jogo, com 176, e os Clippers o quarto, com 175.

Além de Pistons, Nuggets, Kings e Clippers, a época regular só tem mais três registos de 170 ou mais pontos.

Num jogo de recordes, os conjuntos de Sacramento (18) e Los Angeles (26) combinaram também para um total de 44 "triplos", igualando o recorde da NBA num jogo.

Nos Kings, que perdiam por 175-169 a 1.57 minutos do final do segundo tempo extra e marcaram os últimos sete pontos do jogo, destaque para os 45 pontos de Malik Monk, que estabeleceu um novo máximo de carreira, e os 42 de De"Aaron Fox.

Por seu lado, Kawhi Leonard, com 44 pontos, o seu máximo da época, e Paul George, com 34, lideraram os Clippers, equipa na quase se estreou o ex-Lakers Russell Westbrook, que entrou no "cinco" e somou 17 pontos e 14 assistências.

"Do ponto de vista dos adeptos, consigo ver que este jogo deve ter dado um grande prazer de ver, com uma inacreditável quantidade de lançamentos marcados e grande defesa. Viu-se muito talento", afirmou o treinador dos Kings, Mike Brown.

Por seu lado, e apesar da derrota, o treinador dos Clippers, Tyronn Lue, reconheceu que foi um "grande jogo", com "muitas alterações no comando".