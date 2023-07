Kevin Durant aplaude fim da proibição da marijuana: "É como o vinho"

Marijuana deixou de ser uma das substâncias proibidas para os jogadores da liga norte-americana de basquetebol

Kevin Durante, uma das figuras da NBA, aplaudiu o fim da proibição ​​da marijuana na liga norte-americana de basquetebol.

"O estigma que há com a marijuana já não é tão negativo como antes. Não te afeta de forma alguma e eu simplesmente desfruto da planta. É tão simples como isso. Na NBA, toda a gente fuma, é como beber vinho", referiu o basquetebolista dos Phoenix Suns.

Durant confidenciou ainda que chegou a falar sobre o tema com o comissário da NBA, Adam Silver.

"Telefonei-lhe e ele já sentia a razão pela qual queria falar com ele. Não precisei de dizer muito", referiu.

Ao longo da história da NBA, foram vários os jogadores e treinadores que consumiram a substância, que era considerada proibida pela organização. Vários estados começaram por legalizá-la, como California ou Massachusetts, e, agora, a NBA avança para a medida definitiva.