Kawhi Leonard, estrela dos Clippers, lesionado no joelho direito

Sofreu uma rotura do menisco no joelho direito.

Kawhi Leonard, estrela dos Clippers, sofreu uma rotura do menisco no joelho direito e está fora de jogo por tempo indeterminado.

Leonard, que tinha marcado 38 pontos no primeiro jogo frente ao Phoenix e 31 no segundo, foi, como indica o relatório médico, imediatamente considerado como baixa no segundo encontro e não esteve nos três últimos jogos do pla-yoff.

O quintuplo All-Star deverá ser operado, mas sem data ainda definida pela equipa médica. O ala sofre novamente de uma lesão no joelho direito que já o tinha deixado de fora na temporada 2021/22 quando rompeu o ligamento cruzado anterior direito.

Kawhi Leonard, de 31 anos, teve esta temporada uma média de 23.8 pontos, 6.5 ressaltos, 3.9 assistências em 52 jogos, 50 deles onde foi titular.

Desde 2016/17, que não joga mais de 60 jogos por temporada.