Joventut Badalona segura português Rúben Prey até 2028

Após o gigante luso despertar a curiosidade de emblemas europeus e universidades americanas

Os espanhóis do Juventut Badalona anunciaram esta segunda-feira a renovação com o português Rúben Prey, de 18 anos e 2,12 metros, até 2028.

Depois do interesse de universidades americanas e emblemas europeus, a continuidade do prodígio português na formação catalã já era esperada, mas ainda não se sabia quanto tempo teria o vínculo.

Para já, Prey vai ser cedido ao satélite CB Prat, que milita na LEB Prata (terceiro escalão), mas pode ser chamado à equipa principal, participante na ACB e EuroCup, sempre que necessário.

Considerado a maior promessa desde Neemias Queta, o gigante luso chegou a La Penya em 2020, depois de passar por Paço de Arcos e CB Queluz. Já se sagrou bicampeão espanhol de sub-18 e esteve nas Finais do Adidas Next Generation Tournament, realizadas no alinhamento da final-four da Euroliga.

Em fevereiro, também foi um 40 dos convidados a participar no Basketball Without Borders organizado à margem do All Star Game da NBA em Salt Lake City.

Recentemente, Rúben Prey participou no Campeonato da Europa de sub-18 masculinos (Divisão B), em Matosinhos, entrando no cinco ideal do evento, com médias de 19,1 pontos e 14 ressaltos.