Jovem do FC Porto joga na NBA Academy: "Está a ser incrível"

Açoriano de 15 anos, Apolo Caetano foi um dos dois jovens europeus convidados para integrar a NBA Academy, equipa de sub-16 com atletas de todo o mundo.

Apolo Caetano, açoriano de 15 anos do FC Porto, foi um dos dois jovens europeus convidados para integrar a NBA Academy, que está a estagiar em Paris, jogando com várias equipas francesas - defrontou Nanterre e Oranage, joga esta sexta-feira com INSEP e no sábado com Le Mee, fechando na segunda-feira com os sub-18 do Nanterre.

A NBA Academy é uma equipa de sub-16, com atletas de todo o mundo, e Caetano, que embora seja jogador do FC Porto está atualmente no Centro Nacional de Treino de Ponte de Sôr, acredita que foram as suas exibições em Espanha, pela Seleção Nacional, que levaram a um convite inesperado.

"A experiência está a ser incrível", diz sobre um programa intenso, com treinos de manhã cedo e jogos à tarde, percebendo que "os adversários são maiores e habituados a esta carga de trabalho", mas acha ter "as ferramentas e a explosividade para os acompanhar".