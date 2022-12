Joshua Patton regressa ao Sporting: "Tive saudades dos meus colegas e dos adeptos"

O jogador de 25 anos, com 2,03 metros, saiu no verão para os israelitas do Hapoel Gilboa Galil, estando agora de regresso.

O poste norte-americano Joshua Patton vai reforçar a equipa de basquetebol do Sporting, depois de já ter representado p clube na época de 2021/22, anunciaram esta segunda-feira os leões.

O jogador de 25 anos, com 2,03 metros, saiu no verão para os israelitas do Hapoel Gilboa Galil, estando agora de regresso, depois de ter representado os Sacramento State Hornets (liga universitária dos Estados Unidos) e os ucranianos do BC Odesa antes de chegar ao Sporting.

"Adoro estar aqui, em Portugal, e jogar pelo Sporting. Tive uma grande temporada no ano passado. Olhei para as minhas opções, falei com o meu agente e disse-lhe que este é um sítio que eu adoro. Tive saudades dos adeptos e do tempo que passei aqui, pelo que queria voltar", afirmou o atleta aos meios de comunicação do emblema liderado por Frederico Varandas.

Joshua Patton realçou que teve "saudades" dos colegas e dos adeptos, sublinhando que teve "muitas memórias vitoriosas do ano passado", pelo que queria voltar.

O basquetebolista acrescentou que durante a passagem pelo basquetebol israelita evoluiu em certos aspectos do jogo e quer demonstrá-lo em Portugal.

"Em Israel, foquei-me mais nos lançamentos. É algo que posso trazer e já falei com o treinador para participar um pouco mais na organização do jogo. São as duas principais diferenças, mas continuo a ser o jogador que desarma lançamentos, procura ressaltos e joga bem na defesa", sublinhou, mostrando-se "entusiasmado" por trabalhar com Pedro Nuno Monteiro, o novo treinador dos verde e brancos.

Em 2021/2022, Joshua Patton conquistou a Taça de Portugal, a Supertaça e a Taça Hugo dos Santos, tendo ficado apenas a faltar a Liga.

"Ao virem para o Sporting, todos querem ganhar a Liga. É esperado que façamos isso, que ganhemos títulos. No ano passado, só nos faltou a Liga e esse é o objectivo para esta temporada: ganhar o máximo possível, ir aos play-offs e ganhar a Liga", lançou.