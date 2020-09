José Ricardo: "Temos de pensar no jogo em casa"

Treinador do CD Póvoa, analisou a derrota em Coimbra, frente à Académica

No primeiro jogo do play-off de acesso à Liga Placard, a Académica venceu o CD Póvoa, por 84-72, obrigando agora os poveiros a dar a volta a uma desvantagem de 12 pontos, se quiserem a promoção, o que seria um feto inédito para o emblema.

"Recuperámos nos últimos dois minutos do último período, mas falhámos a última posso de bola que nos podia ter posto a dez pontos. No último período, rodei menos os jogadores, na tentativa de dar a volta, e sofremos ali uma fadiga acumulada. Dez pontos não são 12, mas temos de pensar agora no jogo em casa e fazer o nosso trabalho", considerou José Ricardo, treinador do CD Póvoa, concluindo:

"O primeiro período acabou por ser decisivo, a Académica geriu melhor os contactos, aproximou mais a bola e afastou-a, enquanto nós ofensivamente fomos demasiado presos, movendo-nos pouco com e sem bola, o que é algo que temos de melhorar."