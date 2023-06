Jokic liderou os campeões Nuggets: "O trabalho está feito, podemos ir para casa agora"

'MVP' Jokic conduz Nuggets ao primeiro título da NBA

O poste sérvio Nikola Jokic conduziu na segunda-feira os Denver Nuggets ao seu primeiro título da NBA, conseguido após uma apertada vitória caseira face aos Miami Heat, por 94-89, no quinto jogo das finais.

Jokic, eleito o MVP da final, somou 28 pontos, com 12 em 16 nos tiros de campo, 16 ressaltos e quatro assistências, incluindo 10 pontos no último período, para o qual os novos campeões entraram a perder por um (70-71).

"Estou feliz. O trabalho está feito, podemos ir para casa agora", afirmou, ao seu estilo, o gigante Jokic, que se tornou o jogador com pior "draft" (41.º, em 2014) a sagrar-se MVP da final e também o primeiro a acabar os play-offs como líder em pontos, ressaltos e assistências.

Jamal Murray não esteve nos seus dias, mas contribuiu, ainda assim, com importantes 14 pontos, oito ressaltos e oito assistências, enquanto Michael Porter Jr. fez o seu melhor jogo nas "finals", ao somar 16 pontos e 13 ressaltos.

Destaque ainda para os 11 pontos de Kentavious Caldwell-Pope e a prestação dos suplentes Bruce Brown (10 pontos e seis ressaltos) e Christian Braun (sete pontos e três ressaltos), num jogo em que Aaron Gordon "não contou" (quatro pontos).

"Todo o trabalho duro, o sacrifício, o esforço e a dedicação valeram a pena, mas queremos mais", afirmou o treinador dos Nuggets, Michael Malone, prometendo que os Nuggets virão em 2023/24 em busca de revalidar o cetro.

Nos Heat, Jimmy Butler foi o melhor marcador, com 21 pontos, aos quais acrescentou cinco assistências e três ressaltos, mas só apareceu no jogo sobre o final, para marcar os últimos 13 pontos da sua equipa. Já não foi a tempo de evitar o desaire.

Bam Adebayo, com 20 pontos e 12 ressaltos, e o suplente Kyle Lowry, com 12 pontos, nove ressaltos e quatro assistências, foram os que mais fizeram para manter vivo o sonho, enquanto Tyler Herro voltou ao banco, mas não foi utilizado.

Os Heat marcaram os primeiros cinco pontos do encontro, mas os anfitriões responderam com um parcial de 12-0 (12-5) e ainda aumentaram a vantagem para oito pontos (16-8).

A formação forasteira, liderada por um imparável Bam Adebayo (14 pontos e seis ressaltos nos primeiros 10 minutos), não se deixou, porém, abater e voltou a dar a volta ao resultado (18-22), atingindo o final do primeiro período dois à maior (22-24).

Depois da "montanha russa" do período inicial, o segundo foi dominado pelos forasteiros, que estiveram sempre na frente e chegaram a comandar por 10 (29-39, a 7.17 minutos do intervalo), acabando por fechar com mais sete (44-51).

No início da segunda parte, e apesar da "ausência" de Butler, os Heat foram-se mantendo na frente (47-55, 51-57 e 53-60), mas, com Jokic mais ativo, os locais ripostaram e, depois de empates a 60, 64 e 66, conseguiram a primeira liderança desde os 18-16 do período inicial graças a um "triplo" de Porter Jr. (69-66).

O conjunto de Miami não se deixou, no entanto, impressionar, e, graças a um "triplo" de Lowry, logrou dar mais uma "cambalhota" no marcador e fechar o terceiro parcial na frente (70-71).

No início do quarto período, foi a vez de aparecer Jokic, que, com a ajuda de Murray, colocou os Nuggets com sete pontos à maior (83-76), com apenas 4.44 minutos para jogar.

O encontro parecia "inclinado", mas, então, Butler, que não contava ainda qualquer ponto na segunda parte, marcou 13 pontos consecutivos - incluindo dois "triplos" e cinco lances livres - para os Heat, que, a 1.58 minutos do final, venciam por um (88-89).

Mas, na parte final, prevaleceram os anfitriões, com Bruce Brown a marcar após um ressalto ofensivo e a fechar o jogo com dois lances livres, com 14,3 segundos para jogar, já depois de outros dois de Kentavious Caldwell-Pope, enquanto os Heat não mais acertaram com o cesto.

Jogo na Ball Arena, em Denver, Colorado.

Denver Nuggets - Miami Heat, 94-89 (4-1).

Ao intervalo: 44-51.

Sob a arbitragem de Marc Davis, David Guthrie e Josh Tiven, as equipas alinharam:

- Denver Nuggets: Jamal Murray (14), Kantavious Caldwell-Pope (11), Michael Porter Jr. (16), Aaron Gordon (4) e Nikola Jokic (28). Jogaram ainda Jeff Green (4), Bruce Brown (10), Christian Braun (7) e DeAndre Jordan.

Treinador: Michael Malone.

- Miami Heat: Gabe Vincent (6), Jimmy Butler (21), Max Strus (12), Kevin Love (3) e Bam Adebayo (20). Jogaram ainda Caleb Martin (10), Kyle Lowry (12), Duncan Robinson (5), Haywood Highsmith e Cody Zeller.

Treinador: Erik Spoelstra.

Marcha do marcador: 22-24 (primeiro quarto), 44-51 (intervalo), 70-71 (terceiro quarto) e 94-89 (resultado final).