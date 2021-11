Confusão entre Jokic e Morris já meteu famílias e redes sociais ao barulho

Encontro entre os Denver Nuggets e os Miami Heat marcado por cerrado duelo

Foi um dos lances marcantes dos últimos dias de NBA. A falta sem sentido de Markieff Morris, dos Miami Heat, e a consequente reação intempestiva de Nikola Jokic, dos Denver Nuggets. Ainda não se sabe que castigo terá o MVP da última época, mas a batalha não se ficou pelo campo.

Os jogadores dos Miami Heat não gostaram do empurrão de Jokic e esperaram logo que o MVP saísse do balneário para que contas fossem prestadas. A segurança fez o seu trabalho e impediu que novos confrontos, agora fora do campo, existissem.

Ainda assim, as últimas horas têm sido marcadas por acusações nas redes sociais, com o irmão de Morris a "anotar" o empurrão de Jokic pelas costas e os irmãos do sérvio a criarem uma conta no twitter para responderem à publicação, com um aviso pelo meio: "Se decidires dar um passo em frente, estaremos à tua espera."

Para já, Jokic foi suspenso por uma partida, enquanto Morris está obrigado a pagar 50 mil dólares pela primeira falta.