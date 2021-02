Miguel Queiroz, capitão do basquetebol do FC Porto, fez a análise do clássico em declarações ao Porto Canal, partilhando como se tratou de uma semana difícil para o clube, com a morte de Alfredo Quintana.

Homenagem: "Foi uma semana mesmo muito difícil para a família portista. Queríamos dedicar a vitória ao Alfredo, não conseguimos. Joguei com o número 9 e Queiroz nas costas, mas com o Quintana no coração. Tentei manter-me forte ao lado da equipa. Quem conhece o Quintana sabe que é muito difícil jogar este jogo, dar tudo e não conseguir ganhar. É muito doloroso, mas eu prometo que vamos voltar às vitórias, prometo que vou dar tudo dentro de campo. A partir de hoje, sempre que correr, corro pelo Quintana também. Vou dar tudo por este clube."

Liderança: "O nosso objetivo era terminar a fase regular em primeiro lugar, ganhando este jogo seria mais fácil, continua a ser possível. Para a semana temos dois jogos e vamos trabalhar para voltar às vitórias por este clube."

Análise: "Não fomos consistentes o suficiente, podemos fazer muito melhor e digo já aqui que também tenho culpa, podia fazer mais. Se trabalharmos, chegamos lá."