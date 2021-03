Jogadora amamenta filho no intervalo do GDESSA-Guifões

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

"Esta também é a nossa realidade sendo um clube 100% feminino sempre tivemos que lidar com coisas que não existem no outro género", refere o clube que compete no principal campeonato feminino de basquetebol

O GDESSA, que compete no principal campeonato feminino de basquetebol, partilhou na rede social Facebook a fotografia onde surge a jogadora Márcia Costa a amamentar o filho Tomás, durante o intervalo do jogo com o Guifões, na para a 21.ª jornada.

"Esta também é a nossa realidade sendo um clube 100% feminino sempre tivemos que lidar com coisas que não existem no outro género. Isso só nos tem dado mais força e motivação e provamos de dia para dia que somos capazes de tudo. Somos mulheres, somos atletas e algumas de nós são também mães e é possível ser tudo isso ao mesmo tempo (com sucesso). Haja reconhecimento. Obrigada Márcia por nos deixares acompanhar-te também nesta jornada", pode ler-se a acompanhar a fotografia.