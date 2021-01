Jogador dos Miami Heat não se ajoelhou durante o hino, mas explicação não tardou

Madrugada de jogos na NBA ficou marcada por diversos gestos de protesto.

A madrugada desta quinta-feira ficou marcada por vários gestos de protesto e a favor da justiça social em jogos da NBA, mas houve uma tomada de posição que ganhou especial relevância: antes do arranque do encontro entre Boston Celtics e Miami Heat, Meyers Leonard - jogador da equipa de Miami - foi o único que não se ajoelhou aquando do hino nacional.

A clarificação não tardou e surgiu por via da imprensa norte-americana: Leonard apoia o movimento "Black Lives Matter" e solidariza-se com o protesto dos colegas de profissão, mas, por ter uma relação próxima com o exército - o irmão é soldado -, não se ajoelha.

Os protestos da última madrugada também estiveram relacionados com a invasão ao Capitólio, em Washington, levada a cabo por apoiantes de Donald Trump, Presidente cessante.