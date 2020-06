Lonnie Walker, jogador dos Spurs, decidiu cortar o cabelo e revelou que o pentado era um escape, uma forma de se esconder por ter sofrido abusos sexuais na infância.

Lonnie Walker IV, basquetebolista dos San Antonio Spurs, sempre foi um dos jogadores com um penteado mais cracterístico na NBA, mas agora tudo mudou e o jogador explica o que o levou a cortar o cabelo.

O norte-americano conta que sofreu abusos sexuais na infância e que usou o cabelo como força de se camuflar, uma "máscara onde escondia as inseguranças", porém estes meses em que o mundo parou por causa da pandemia fizeram com que o jovem de 21 anos encontrasse "paz e felicidade interna" e superasse um "peso morto que carregava".

"A verdade sobre a razão pela qual comecei a fazer isto no início do 5º ano foi um dispositivo de camuflagem para mim. Durante o verão do meu 5º ano de escolaridade estive perto de mais família. Alguns desses nomes serão deixados em paz. Estava com mais pessoas. Fui assediado sexualmente, violado, abusado, até me acostumei a isso porque, naquela idade, não se sabe o que é. Eu era uma criança ingénua e curiosa que não sabia o que era o mundo real. Na minha mente, o meu cabelo era algo que eu podia controlar. Com o cabelo eu podia fazer, criar, era meu. E isso deu-me confiança", começa por contar num longo texto publicado no Instagram.

"Até há pouco tempo não estava no meu melhor. A história anterior surgia na minha cabeça e sugou mentalmente os meus "demónios"..... por causa deste vírus comecei a olhar-me verdadeiramente ao espelho e a ver quem eu realmente era. Resumindo, encontrei paz e felicidade interna. Perdoo a todos, mesmo aqueles que não merecem. Por quê? Porque era um peso morto que carregava. O tempo não espera por ninguém, por que eu deveria perder o meu tempo com isso? Este corte de cabelo é muito mais que isso. O meu cabelo era uma máscara com a qual escondi as minhas inseguranças. Mas agora estou melhor do que nunca. Adeus ao passado, sou alguém novo. Mudei mentalmente, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. A vida será sempre difícil. Tens de jogar com as cartas que tens e tentar ter uma mão vencedora. E se perderes, nunca és um perdedor. É uma lição", completou.