Jogador da NBA preso após atingir a namorada "com vários socos"

O basquetebolista Bryn Forbes, dispensado pelos Minnesota Timberwolves a 9 de fevereiro, foi, de acordo com a ESPN, detido na quarta-feira, no Texas, após ser acusado de violência doméstica.

Ainda segundo as mesmas informações, a polícia foi alertada para os incidentes através de uma chamada da namorada do jogador, que contou que uma discussão verbal entre os dois tinha acabado em múltiplas agressões. Forbes terá atingido a namorada "com vários socos", de acordo com o relatório da polícia.

Forbes, que esta época disputou 25 jogos pelos Timberwolves, irá assim responder pelas acusações de violência doméstica. O caso continua a ser investigado.