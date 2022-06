Jogador da NBA arrisca prisão após ser apanhado com um quilo de droga

Montrezl Harrell, basquetebolista dos Charlotte Hornets, foi apanhado com 1,3 quilogramas de marijuana. Arrisca pena de prisão entre um e cinco anos.

A 12 de maio do presente ano, Montrezl Harrell, basquetebolista dos Charlotte Hornets, foi preso depois de a polícia ter descoberto 1,3 quilogramas de marijuana no carro do norte-americano.

O jogador que passou também por Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Clippers e Los Angeles Lakers vai a julgamento no dia 13 de julho e arisca uma pena de prisão entre um a cinco anos, além de uma multa no valor de dez mil dólares.