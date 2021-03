Joel Embiid e Ben Simmons falham All Star após contacto com caso positivo de covid-19

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redação com Lusa

Os jogadores dos Philadelphia 76ers vão falhar o All Star Game por terem estado em contacto com uma pessoa que teve um teste com resultado positivo.

Os jogadores dos Philadelphia 76ers Joel Embiid e Ben Simmons vão falhar o All Star Game deste domingo, em Atlanta, por terem estado em contacto com uma pessoa que teve um teste com resultado positivo ao novo coronavírus.

Embiid e Simmons vão de cumprir isolamento social obrigatório, pelo que falharão o encontro que vai opor hoje (madrugada de segunda-feira em Lisboa) as equipas de estrelas da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA), escolhidas por LeBron James e Kevin Durant.

Os dois atletas, que, segundo a Associated Press tiveram testes negativos, viajaram para Atlanta, em jato privado, pelo que não estiveram em contacto com outros jogadores, alguns dos quais questionaram o motivo de se realizar o encontro durante uma pandemia.

Os Estados Unidos são o país mais afetado a nível de mortes e casos de covid-19, com 524.362 mortes e 28.952.953 infeções, de acordo com o levantamento realizado pela Universidade Johns Hopkins.