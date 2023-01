João Tiago: "Começar com uma desvantagem tão grande torna tudo muito complicado"

Ovarense perdeu a Taça Hugo dos Santos para o Sporting (71-79), sofrendo 35 pontos só no primeiro quarto, o que decidiu a final em Gondomar, segundo o técnico João Tiago

Análise: "A forma como entrámos condicionou muito o jogo. Os outros parciais foram muito equilibrados. Começar com uma desvantagem tão grande é muito complicado. No entanto, estou muito orgulhoso do trabalho que fizemos até ao fim. Nunca desistimos. Estivemos perto de chegar mais perto, mas ter de andar sempre atrás não ajuda."

Justiça: "O Sporting é um justo vencedor, encarou esta final com muita vontade de a vencer. Nós somos uns justos vencidos porque trabalhamos muito para conseguir aqui estar e ser competitivos."

Renascimento: "Acho que nunca estivemos queimados. É a Ovarense a tentar crescer, a tentar estar mais perto, de forma mais consistente nestes pontos altos. É para isso que trabalhamos, devolver à Ovarense o prestígio que tem. Queremos muito estar de forma constante nestes pontos altos."