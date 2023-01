Joana Soeiro antes de duelo europeu: "Estar no Benfica significa querer ser o melhor"

Para o basquetebol benfiquista feminino a campanha não tem paralelo na história do clube, tratando-se de uma estreia absoluta nos palcos europeus, algo longe de atemorizar ou enfraquecer a ambição natural de Joana Soeiro

A basquetebolista Joana Soeiro e a andebolista Adriana Lage são as vozes da ambição europeia do Benfica, com as capitãs "encarnadas" a projetarem a vontade de êxitos naquilo que tem sido uma estreia conjunta na Europa.

Para o basquetebol benfiquista feminino a campanha não tem paralelo na história do clube, tratando-se de uma estreia absoluta nos palcos europeus, algo longe de atemorizar ou enfraquecer a ambição natural de Joana Soeiro.

"Estar no Benfica significa querer ser o melhor e para ser o melhor temos de competir com os melhores. O grupo tem noção do que já foi feito, estamos muito contentes, mas sempre com fome de mais, obviamente", sublinhou esta quarta-feira a capitã das "encarnadas".

A base, de 27 anos, sabe que o resultado trazido de Espanha, no primeiro jogo do "play-off" de acesso aos oitavos de final da EuroCup é um "calcanhar de Aquiles", com uma diferença de nove pontos (derrota por 62-53), mas que considera recuperável.

"Continuar a fazer história sempre foi o nosso objetivo. Ainda que estejamos numa posição inferior em relação ao Cadi La Seu - trazemos uma derrota para casa -, mas ir buscar uma vitória de 10 pontos, mediante o jogo que fizemos lá, temos consciência que é superpossível e isso é meio caminho andado para chegar lá", defendeu a basquetebolista.

A estreia europeia não atemorizou ou criou qualquer estigma de inferioridade no plantel - que até venceu o seu grupo na primeira fase -, e Joana Soeiro lembrou a imprevisibilidade existente na modalidade.

"Somos "underdogs" [não favoritos] antes de começar a competição, a realidade é que terminámos a fase de grupos em primeiro, com apenas uma derrota, com equipas que jogam a EuroCup há anos. Quando a bola vai ao ar não há "underdogs", o basquetebol é um jogo de muitos imprevistos, muitos mesmo, de todas as modalidades é capaz de ser a que tem mais "upsets", como se chama no basquetebol, a equipa que é favorita perder para o "underdog" acontece imenso", justificou.

A continuidade benfiquista na EuroCup de basquetebol feminino será decidida já na quinta-feira, em jogo agendado para as 19:30 no Pavilhão da Luz, mas no andebol, que a capitã Adriana Lage também perspetivou esta quarta, é preciso esperar até domingo.

Depois de um empate no fim de semana a 35-35 na Turquia, diante do Antalya Konyaalti, naquele que terá sido o jogo mais competitivo que as "águias" tiveram em toda a competição, Adriana Lage espera que tudo se alinhe no próximo domingo, na Luz, para um apuramento.

"Vamos alinhar as nossas forças para em casa conseguirmos a vitória, foi por muito pouco que não conseguimos lá, mas aqui temos todas as condições reunidas para conseguirmos fazer uma melhor prestação defensiva, como ofensivamente, conseguirmos a vitória e passarmos a eliminatória, que é o nosso principal objetivo", defendeu a pivô "encarnada" e capitã de equipa.

O jogo em Antália teve um peso particular nas "encarnadas", não só por ser o de maior dificuldade até hoje - depois de eliminar o UHC Stockerau (primeira ronda) e RK Borac (16 avos de final) por margens relativamente alargadas -, mas também pelo próprio ambiente.

"Lá, a diferença horária e o ambiente adverso dos adeptos não foi fácil para nós, acho que aqui vamos jogar mais confortáveis, também temos a experiência de ter jogado contra elas", sustentou a andebolista.

No domingo, no jogo com as turcas - agendado para as 15:30, mas que ainda poderá ser antecipado para as 15:00 -, Adriana Lage espera também contar com forte apoio do público benfiquista, à boleia do dérbi da Liga Bwin de futebol com o Sporting (18:00).

"Que aproveitassem também o ambiente de dérbi (futebol) que vai estar à volta do estádio, que entrassem no pavilhão, que vissem o nosso jogo, nos apoiassem e de que gostassem, obviamente, do resultado final", disse a jogadora, em jeito de convite aos adeptos.

O otimismo está subjacente às palavras da capitã, sabendo que o primeiro jogo deixou em todas a sensação de poderem chegar mais longe, num embate em que as "encarnadas" ficaram a queixar-se de um lance em que a bola não terá entrado.

"Sentimos que não conseguimos a vitória por muito pouco, tentar mudar aqui em casa, com o nosso ambiente, adeptos e um bocadinho mais de treino, que seja possível a passagem da eliminatória", disse ainda a jogadora.