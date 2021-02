NBA: James Harden, Lillard e Anthony Davis entre os suplentes do jogo All-Star

Nomes grandes integram a lista de suplentes do jogo All-Star, marcado para 7 de março.

Os jogadores James Harden, Damian Lillard e Anthony Davis estão entre os suplentes, anunciados na terça-feira, para o jogo All-Star da NBA, agendado para 7 de março, em Atlanta.

A James Harden, selecionado para o jogo All-Star pela nona vez, juntam-se na lista de suplentes da equipa da Conferência Este, comandada por Kevin Durant, os jogadores Jaylen Brown, Zach Lavine, Julius Randle, Ben Simons, Jayson Tatum e Nicola Vucevic.

Na conferência Oeste, cuja equipa é capitaneada por LeBron James, os basquetebolistas Paul George, Rudy Gobert, Donovan Mitchell, Chris Paul e Zion Williamson juntam-se a Damian Lillard e Anthony Davis na lista de reservas.

As regras do 70.º jogo All-Star serão idênticas às do ano passado, com as equipas a jogarem três períodos de 12 minutos, com a equipa vencedora de cada um deles a doar um determinado valor para uma instituição.

O vencedor será decidido no quarto parcial, sem tempo, com o triunfo a ser entregue à equipa que chegar primeiro à soma dos pontos conseguidos pela equipa mais pontuada até ao momento mais 24, em homenagem ao falecido Kobe Bryant.