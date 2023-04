Já se joga na Festa do Basquetebol Juvenil em Albufeira

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Jogos, referentes à primeira fase, iniciaram-se hoje, no evento que junta as seleções distritais de sub-14 e sub-16 no Algarve

A bola começou a saltar esta quarta-feira na 15.ª edição da Festa do Basquetebol Juvenil, que Albufeira recebe pela décima vez e até domingo. Ao longo do dia, realizam-se as partidas da primeira fase.

Porto (Sub-14 Femininos) e Lisboa (Sub-14 Masculinos e Sub-16 Femininos e Masculinos) defendem os títulos do ano passado, mas historicamente a Festa tem a Associação do Porto com mais títulos (21 entre os quatro escalões), seguida por Lisboa (17) e Aveiro (12).

Eis os resultados registados até ao momento:

Sub-16 masculinos

Madeira-Lisboa (Divisão A) 28-93

Viseu-Viana do Castelo (Divisão B) 60-41

Coimbra-Porto (Divisão A) 43-70

Guarda-Leiria (Divisão B) 28-65

Bragança-Vila Real (Divisão B) 26-51

Braga-Setúbal (Divisão A) 49-59

Algarve-Madeira (Divisão A) 73-10

Castelo Branco-Viseu (Divisão B) 51-53

Santarém-Coimbra (Divisão A) 74-78 (a.p.)

Alentejo -Bragança (Divisão B) 53-26

Sub-16 femininos

Açores-Lisboa (Divisão A) 8-80

Bragança-Castelo Branco (Divisão B) 37-33

Setúbal-Porto (Divisão A) 25-67

Viseu-Braga (Divisão B) 41-50

Guarda-Alentejo (Divisão B) 31-47

Coimbra-Açores (Divisão A) 51-24

Vila Real-Bragança (Divisão B) 38-37

Madeira-Setúbal (Divisão A) 16-39

Santarém-Viseu (Divisão B) 58-27

Sub-14 masculinos

Açores-Lisboa (Divisão A) 26-108

Viseu-Castelo Branco (Divisão B) 69-24

Coimbra-Aveiro (Divisão A) 34-103

Bragança-Viana do Castelo (Divisão B) 20-70

Guarda-Santarém (Divisão B) 19-81

Algarve-Porto (Divisão A) 38-53

Braga-Açores (Divisão A) 72-27

Leiria-Viseu (Divisão B) 88-33

Madeira-Coimbra (Divisão A) 34-39

Alentejo-Bragança (Divisão B) 113-9

Sub-14 femininos

Açores-Porto (Divisão A) 30-64

Bragança-Castelo Branco (Divisão B) 33-23

Leiria-Lisboa (Divisão A) 10-91

Castelo Branco-Vila Real (Divisão B) 40-52

Coimbra-Viseu (Divisão B) 67-35

Santarém-Madeira (Divisão A) 40-37

Aveiro-Açores (Divisão A) 43-30

Braga-Bragança (Divisão B) 64-17

Algarve-Leiria (Divisão A) 71-17

Alentejo-Castelo Branco (Divisão B) 66-32