Basquetebeolista norte-americano tinha sido suspenso em março por mostrar uma arma de fogo nas redes sociais. Agora voltou a faze-lo e é novamente suspenso pelos Grizzlies.

Ja Morant está envolvido numa nova polémica. No sábado, durante um direto na rede social Instagram em que aparece dentro de um carro com amigos, o basquetebolista norte-americano foi visto com uma arma de fogo, razão que levou os Memphis Grizzlies a suspende-lo de "todas as atividades".

Importa recordar que, em março, Ja Morant foi suspenso por oito jogos por, precisamente, mostrar uma pistola numa "live" do Instagram.