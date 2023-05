Ja Morant, polémica estrela da NBA: "Sei que desiludi muitas pessoas..."

Jogador dos Memphis Grizzlies está suspenso depois de ter mostrado uma arma nas redes sociais.

Ja Morant tem sido um nome de mão dada com a polémica. No passado fim de semana, durante um direto na rede social Instagram, apareceu dentro de um carro com amigos e foi visto com uma arma de fogo, razão que levou os Memphis Grizzlies a suspende-lo de "todas as atividades".

Em março, Ja Morant foi suspenso por oito jogos por, precisamente, mostrar uma pistola num live do Instagram. "Sei que desiludi muitas pessoas que me têm apoiado. Isto é uma jornada e reconheço que ainda há trabalho a fazer. As minhas palavras podem não significar muito neste momento, mas responsabilizo-me totalmente pelas minhas ações. Estou empenhado em continuar a trabalhar em mim mesmo", pode ler-se num comunicado do basquetebolista da NBA.

O incidente foi abordado por Adam Silver, comissário da NBA. "As consequências [do castigo de oito jogos] naquela altura foram bastante sérias e parecia que ele as tinha levado a sério. Falámos durante bastante tempo, não só sobre as consequências para a carreira dele, mas também para a sua segurança. A minha preocupação - e achei que era uma preocupação dele também - era de que milhões de crianças iam vê-lo a fazer aquilo, a agarrar numa arma daquela maneira. Fiquei em choque quando vi este vídeo", afirmou.