Ja Morant castigado pela NBA com oito jogos de suspensão

Basquetebolista dos Memphis Grizzlies apareceu num direto do Instagram com uma arma de fogo.

A NBA anunciou um castigo de oito jogos para Ja Morant pelo direto no Instagram em que se mostrou armado num clube, considerando que se tratou de uma conduta "prejudicial" para a imagem da liga norte-americana.

A suspensão cobre os seis duelos que o base já perdeu, incluindo a visita a Miami desta madrugada, seguindo-se a ausência frente a San Antonio e Golden State. O regresso de Morant fica marcado para a madrugada de terça-feira, na receção a Dallas.

A receber acompanhamento, o antigo Rookie do Ano (2020) e jogador que mais melhorou em 2022 (Most Improved Player) encontrou-se com Adam Silver. "O comportamento dele foi irresponsável, imprudente e potencialmente perigoso", disse o comissário.