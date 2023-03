Paul Pierce saiu em defesa de Ja Morant, depois de este se mostrar armado num direto no Instagram, acabando suspenso por Memphis

Ja Morant atravessa dias difíceis na NBA, depois de ter surgido num direto no seu Instagram a segurar uma arma num espaço noturno. O base de Memphis, que já era acusado de agredir um jovem de 17 anos no verão, foi suspenso pelos Grizzlies por, pelo menos, dois jogos.

No entanto, o técnico Taylor Jenkins adiantou que o jogador não tem data para voltar. "Vai ser um processo de cura contínuo. Não é, de todo, uma situação que tenha prazos", disse, acrescentando que a equipa está a levar o sucedido "de forma muito séria".

O suplente de Morant, Tyus Jones, saiu em defesa do colega, afirmando que "faz parte da família". "Tenho confiança que Ja vai fazer o que precisa para voltar ao lugar correto. Quando for hora de voltar, vai estar pronto", completou.

Mas a manifestação de apoio mais impactante terá sido a de Paul Pierce, retirado desde 2017 da NBA, onde passou 19 épocas e teve as suas controvérsias. "Não quero saber do que vocês dizem sobre Ja. Já andei com uma arma depois de ser esfaqueado. Vocês não sabem o que ele está a passar. Toda a gente tem algo a dizer até saber realmente o que alguém passa quando é negro, rico e um alvo. Ponto final", escreveu "The Truth" no Twitter.