Ivo Rego: "Estamos confiantes mas com os pés assentes na terra"

Treinador da Académica reagiu à vitória frente ao CD Póvoa, que coloca a equipa na frente do play-off de acesso à Liga Placard

A Académica venceu o CD Póvoa, em casa, por 84-72, e lidera o play-off de acesso à Liga Placard. A vantagem dos estudantes é de 12 pontos e, já este domingo, pelas 15h00, volta a defrontar os poveiros, agora na Póvoa de Varzim.

"Tivemos uma entrada importante e estamos satisfeitos com o trabalho exaustivo. No segundo período, permitimos a recuperação perante um jogo de transições que nos causou dificuldade e nos desconcentrou, permitindo um parcial de 15-1. Ao intervalo, corrigimos e sabíamos que era importante anular o Nuno oliveira", afirmou Ivo Rego, técnico da Académica, adiantando: "Acredito que os 12 pontos podem ser uma vantagem importante, mas não são decisivos. As duas equipas continuam com hipóteses iguais. Aguardo um segundo jogo complicado e um adversário que vai entrar pressionante. O grupo está confiante, mas com os pés assentes na terra."

Sobre a ausência de Bakary Konate, infetado com covid-19 e que se encontra em quarenta, o técnico referiu: "Aguarda o resultado do último teste, mas certamente não irá jogar [no segundo jogo do play-off]. Queremos também vencer e dedicar-lhe a vitória."