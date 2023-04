Ivan Almeida tentou agredir árbitro do dérbi e APCVD instaura processo

Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) instaurou um processo contraordenacional relativo ao duelo entre Benfica e Sporting, dérbi de basquetebol realizado no passado sábado.

A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) instaurou um processo contraordenacional relativo ao duelo entre Benfica e Sporting, da segunda fase da Liga de basquetebol, anunciou esta segunda-feira a entidade.

Conforme O JOGO noticiou, o basquetebolista do Benfica Ivan Almeida tentou agredir o árbitro do encontro da sexta jornada do Grupo A da Liga, disputado no sábado, no Pavilhão do Estádio da Luz, em Lisboa, e que os encarnados venceram por 99-86.

"Face à notícia difundida nos órgãos de comunicação social relativamente a incidentes no jogo entre o Sport Lisboa e Benfica e o Sporting Clube de Portugal, no Pavilhão Fidelidade - Complexo Desportivo do Estádio Sport Lisboa e Benfica, a contar para a sexta jornada do Grupo A - 2.ª fase da Liga Betclic masculina, competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol, a APCVD instaurou um processo para apuramento de eventuais responsabilidades contraordenacionais daí resultantes", lê-se no comunicado.

Segundo o mesmo documento, "caso resultem indícios da prática de ilícitos criminais, a APCVD encaminhará para o Ministério Público (MP) todo o expediente e informação que se afigure útil para a prossecução da justiça, atendendo à competência das autoridades judiciárias para a investigação de matéria criminal".

Paralelamente, e também face às notícias sobre incidentes no jogo entre o Atlético Clube Alfenense e o Futebol Clube 'Os Amigos de Campanhã', no Pavilhão Gimnodesportivo Alfenense, a contar para a 23.ª jornada do Campeonato Distrital da 2.ª Divisão - Veteranos Futsal, competição organizada pela Associação de Futebol do Porto, a APCVD instaurou um processo para apuramento de eventuais responsabilidades contraordenacionais daí resultantes.

Em causa está a alegada agressão do delegado de "Os Amigos de Campanhã" ao árbitro do jogo, Ângelo Cruz. Também neste caso, a APCVD encaminhará para o MP "todo o expediente e informação que se afigure útil para a prossecução da justiça, atendendo à competência das autoridades judiciárias para a investigação de matéria criminal".