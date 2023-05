Ivan Almeida suspenso por um mês pelo CD, mas está livre para jogar

Ivan Almeida, basquetebolista do Benfica

Extremo do Benfica, acusado de tentar agredir o árbitro Sérgio Silva no dérbi de 1 de abril, já cumpriu o castigo através da suspensão preventiva.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Basquetebol decidiu castigar Ivan Almeida, atleta do Benfica, com um mês de suspensão, segundo apurou O JOGO. A sanção vem na sequência dos incidentes ocorridos ao intervalo do dérbi entre Benfica e Sporting, da sexta jornada da segunda fase da Liga Betclic, a 1 de abril.

Como já cumpriu um mês de suspensão preventiva, o extremo está livre para jogar durante o que resta da temporada.

Na partida da Luz, o internacional cabo-verdiano foi acusado de "tentativa de ofensa à integridade física de juiz" e "ameaças" ao árbitro Sérgio Silva. No entanto, o relatório elaborado pela PSP foi fundamental para o jogador escapar à moldura sancionatória prevista nos regulamentos (três meses a dois anos e meio pela primeira acusação, um a três jogos de suspensão pela segunda).

A PSP apenas referiu que Almeida tentou confrontar o juiz e que foi controlado pelos colegas, evitando uma intervenção policial. Assim, o atleta dos encarnados foi apenas sancionado por ter causado o atraso no início da segunda parte.