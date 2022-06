Ivan Almeida responde ao FC Porto: "Palhaçada foi levar 30 pontos do Benfica"

Em declarações a O JOGO, Afonso Barros, diretor geral do basquetebol portista, disse que Ivan Almeida "fez uma encenação e uma palhaçada". O jogador do Benfica respondeu.

Ivan Almeida utilizou as redes sociais para responder a Afonso Barros, diretor geral do basquetebol do FC Porto, que, em declarações a O JOGO, disse que o jogador do Benfica "fez uma encenação e uma palhaçada" e que "não houve racismo".

O extremo, de 33 anos, recorde-se, diz ter sido alvo de insultos racistas no Dragão Arena. Em resposta, o cabo-verdiano disse que "a melhor forma de salvar a pele é encontrar um bode expiatório" e que "palhaçada foi levar 30 pontos", aludindo à vitória encarnada que deu o título, por 91-63 [28 pontos de diferença].

"Palhaçada lol [n.d.r expressão da língua inglesa que significa risos]. O meu diretor desportivo também deve ser um palhaço, porque ouviu os mesmos insultos. A melhor forma de salvar a pele é encontrar um bode expiatório. A palhaçada foi levar 30 pontos de nós no último jogo. Usar os media para esconder o racismo que se passou é deplorável", escreveu Ivan Almeida na rede social Twitter.